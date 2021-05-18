Госсекретарь США Блинкен заявил о незаконности морских претензий России в Арктике

Морские притязания России в Арктике незаконны, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал об этом, выступая на встрече с главой МИД Исландии в Рейкьявике, куда прибыл на заседание Арктического совета, передает Reuters.

«Особенно это касается ее [России] требований в отношении иностранных судов, проходящих по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», — заявил Блинкен. Он также отметил рост военной активности в Арктике и призвал избежать милитаризации территории, сказав, что это «усиливает опасность происшествий, а также подрывает общую цель мирного и устойчивого будущего в регионе».

Слова Блинкена прозвучали перед запланированной встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая будет первыми переговорами между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне после смены президента США. Ранее Штаты указывали на требования России иностранным судам запрашивать разрешение на проход в Арктике и пропускать на борт российских лоцманов. Reuters отмечает, что власти России угрожали в противном случае применять силу против тех, кто не выполнит это требование.

Ранее Лавров заявил, что по поводу увеличения военной активности России в Арктике не должно быть опасений. «Это наша территория, это наша земля, мы несем ответственность за безопасность нашего арктического побережья. И все, что там делает наша страна, абсолютно законно», — цитирует Reuters главу МИД РФ. Также он предложил странам-членам Арктического совета возобновить регулярные встречи глав Генштабов вооруженных сил.

Издание отмечает, что в 2020 году ВМС США дважды проводили учения с союзниками ЕС в Баренцевом море, «пытаясь защитить свободу судоходства по Севморпути», также Вашингтон призвал Россию предоставить свою схему регулирования прохода судов международным специалистам, но, по словам Блинкена, это пока не сделано. Госсекретарь США добавил, что предложения российской стороны не учитывают должным образом, «как того требует международное право, права и свободу судоходства в территориальных водах и исключительной экономической зоне».