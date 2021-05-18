Россию назвали одной из худших стран для экспатов

Россия вошла в топ-5 худших стран мира для жизни и работы иностранных специалистов. Наибольшие сложности у экспатов здесь — с языком.

Рейтинг Expat Insider 2021 составила компания InterNations. Аналитики опросили более 12 тыс. человек, живущих в 59 странах, и оценили жизнь в этих государствах по 13 критериям. В список вошли качество жизни, легкость поселения, карьерные возможности, стоимость проживания и финансы.

Россия заняла в рейтинге 56 место из 59-ти. По сложности языка страна попала на предпоследнюю, 58-ю строчку, обогнав только Японию. Около половины, 48% респондентов, сказали, что здесь сложно жить без знания языка, тогда как в целом в мире об этом сказали 29%. 67% назвали русский язык трудным. 31% иностранцев в России негативно отзывались о качестве воздуха, около 20% — недовольны водоснабжением и канализацией. 25% отрицательно оценили состояние экономики и населения. При этом 49% опрошенных считают, что в России относительно дешево жить, а показатель доступа к высокоскоростному интернету в РФ оказался выше, чем в среднем в мире.

В общемировом рейтинге хуже условия для экспатов оказались в Кувейте, Италии и ЮАР. Приехавшие туда жить и работать иностранцы сообщили о проблемах с доступом в интернет, карьерными перспективами, стоимостью и качеством жизни. Лучшими странами для иностранцев оказались Тайвань, Мексика, Коста-Рика, Малайзия и Португалия.