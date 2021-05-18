Журналистское сообщество заявило о поддержке TUT.by

Белорусская ассоциация журналистов заявила о поддержке независимого издания TUT.by. Его материалы будут выпускать на площадках других СМИ.

Об этом телеканалу «Дождь» сообщил замглавы объединения Борис Горецкий. «Я очень надеюсь, что нам всем — сообществу, коллегам, редакции — удастся в какой-то степени отстоять это издание. И даже если власти так далеко пойдут, что сам адрес будет заблокирован, мы вместе найдем возможность выпускать TUT.by», — сказал он, добавив, что власти «давно планировали атаку» на издание и назвав сайт «главной костью на медийном рынке в Беларуси в горе властей».

Сегодня утром в редакцию TUT.by и связанных с порталом проектов пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Одновременно обыски прошли у сотрудников изданий. Власти заблокировали сайт агентства и заявили, что причиной стала публикация материалов фонда BYSOL. Позже портал переместили на зеркальный домен tutbynews.

Ближе к вечеру стало известно об обысках у заместителя главного редактора портала Максима Гайко, его увезли на допрос. На должностных лиц компании завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, у которой тоже прошли обыски, на фоне происходящего перенесла гипертонический криз, она находится в больнице, ее сопровождает оперативник. «Медиазона» пишет, что помимо прочего в Минске задержана директор стартапа Rocket Data Дарья Данилова, также не выходят на связь журналисты нескольких изданий, которые приехали к офису TUT.by в Минске после сообщений об обысках.