Суд признал недостоверной информацию РИА ФАН о якобы работающем на террористов журналисте «Новой»

Суд признал порочащей честь и деловую репутацию статью РИА ФАН о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове. Издание, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, обязано удалить материал и опубликовать опровержение.

Решение вынес Приморский районный суд Петербурга, пишет «Новая». Оно касается статьи «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*», которая вышла в 2019 году. В ней шла речь о том, что журналист газеты Денис Коротков якобы сотрудничает с террористами и получает за это деньги. Также в РИА ФАН писали, что «Нова газета» и другие ее сотрудники тоже взаимодействуют с ИГИЛ*.

Судья постановила признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Короткова и «Новой газеты». Такое же решение вынесено в отношении материала РИА ФАН «Денис Коротков оказался пособником террористов ИГ*». Опровержение должно пробыть на сайте издания три месяца с даты удаления статей. Также истцу запрещается распространять эти материалы в дальнейшем.

«Новая» отмечает, что рассмотрение иска шло больше года, заявление было подано в суд в феврале 2020.

* «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ), «Аль-Каида», «Имарат Кавказ» — террористические организации, запрещенные в РФ.