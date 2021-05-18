Депутаты одобрили тюремные сроки за сотрудничество с «нежелательными» организациями

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс, вводя наказание за сотрудничество с «нежелательной» организацией — до четырех лет лишения свободы грозит за участие в деятельности и до шести лет за руководство такой структурой.

Наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Чтобы избежать ответственности, необходимо будет не только отказаться от членства в «нежелательной» организации, но и активно сотрудничать со следствием, отмечают в парламенте.

Ранее сегодня депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает гражданам России участвовать в деятельности организаций, признанных нежелательными, даже если мероприятия проводились за пределами РФ. Также парламент поддержал запрет избираться в Госдуму людям, причастным к деятельности экстремистских организаций — такими власть намерена признать структуры, связанные с Алексеем Навальным.