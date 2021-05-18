Госдума одобрила запрет россиянам участвовать в деятельности иностранных «нежелательных» организаций за рубежом

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает гражданам России участвовать в деятельности организаций, признанных в стране нежелательными, даже если мероприятия проводились за пределами РФ.

«Гражданам, в случае принятия закона, запретят участвовать в деятельности организаций, которые организуют за пределами России тренинги по влиянию на избирательные кампании, а также по организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних», — говорится на сайте Думы.

Также законодательство дополняется новым основанием для признания иностранной или международной организации нежелательной на территории России. Это произойдет в случае, если организация будет оказывать посреднические услуги при проведении операций с денежными средствами НКО, которые уже имеют в РФ статус нежелательных.

Законопроект внесли в Госдуму 4 мая. В пакете была внесена и инициатива, которая вносит изменения в Уголовный кодекс и увеличивает наказание за участие в деятельности «нежелательной» организации до четырех лет лишения свободы, а за руководство — до шести лет. Ее депутаты рассмотрят сегодня позже.