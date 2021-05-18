Ельцин-центр проведет выставку к 100-летнему юбилею Андрея Сахарова

В арт-галерее Ельцин-центра проведут выставку, посвященную Андрею Сахарову. Ранее аналогичное мероприятие запретили проводить в Москве.

Экспозиция в Ельцин-центре расскажет об основных вехах в жизни ученого и правозащитника. На сайте комплекса говорится, что инсталляции будут выстроены в хронологической последовательности и объединят судьбу и идеи Сахарова так, чтобы зрители могли ощутить себя соучастниками событий из жизни правозащитника.

«Идеи Сахарова сегодня приобретают новую актуальность. Основной из них представляется идея о неразделимости судеб человечества и исходящая из этого уверенность в неразделимости и единстве прав всех людей. Трудно представить себе мысль более актуальную сегодня, когда «реальная политика» то и дело вступает в конфликт с базовым соблюдением человеческих прав», — говорится на сайте Ельцин-центра.

Ранее в Москве мэрия не согласовала проведение фотовыставки, посвященной Сахарову, на Чистопрудном бульваре. Поначалу власти заявили, что готовы предоставить конструкции для размещения фотографий, но затем резко отказали, заявив, что «контент не согласован». В личной беседе, сообщал Сахаровский центр*, организаторам сказали, что конструкции понадобятся для выставки в честь Дня победы и годовщины битвы под Москвой. Организаторы выставки назвали эту формулировку «неубедительной и постыдной».



* Сахаровский центр — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.