В Госдуме объяснили отказ от запрета чиновникам иметь иностранную недвижимость

По его словам, которые цитирует «Интерфакс», именно поэтому Госдума не стала вносить в законодательство запрет на владение чиновниками недвижимостью за рубежом. «Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», — сказал член парламента.
По словам Крашенинникова, все чиновники и депутаты и так по закону подают декларации о доходах и имуществе и им запрещено иметь второе гражданство и вид на жительство в других странах. В 2020 году Крашенинников, комментируя инициативу, также заявил, что запрет будет препятствовать переходу на госслужбу людям, которые достигли успеха в бизнесе.
Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в других странах закрепили при принятии поправок в Конституцию летом 2020 года, он касается президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров, а с апреля 2021— государственных и муниципальных служащих и военных. Запрет на владение иностранной недвижимостью для чиновников и членов парламента не вошел в проект поправок к основному закону страны.
В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что чиновники не спешат отказываться от иностранной недвижимости. Больше всего ее у них в Испании, Болгарии, Латвии и Финляндии, также в списке есть дома и квартиры на Кипре, в Швейцарии, Великобритании и Германии. В 2019 году недвижимость за границей имели 22 депутата Госдумы и шесть сенаторов Совета Федерации.