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В офисах независимых белорусских изданий проходят обыски

18.05.2021

Силовики пришли в офисы белорусских изданий TUT.by и Hoster.by. Об этом в Facebook сообщил соучредитель TUT.by Кирилл Волошин. По его словам, в редакции СМИ пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.

Также следственные мероприятия идут в квартирах журналистов, в том числе у главного редактора TUT.by Марины Болотовой и руководителей Hoster.by. Дверь в квартиру Болотовой выломана. 

В сообщении TUT.by говорится, что телефоны редакции и главного офиса не отвечают, также недоступны сотрудники, которые были в помещениях в момент прихода силовиков. «Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены», — сообщается на сайте редакции. Там отмечается, что также сотрудники Департамента финансовых расследований Белоруссии пришли в региональные офисы издания и в редакцию связанного с ним проекта av.by.

TUT.by активно освещает протесты в Белоруссии, которые начались после выборов президента в 2020 году. Осенью прошлого года стало известно, что портал хотят лишить регистрации СМИ, спустя несколько дней Министерство информации приостановило регистрацию портала на три месяца, а в конце года лишило сайт статуса СМИ. Журналистка издания Екатерина Борисевич 2 марта 2021 года получила полгода лишения свободы.

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