В офисах независимых белорусских изданий проходят обыски

Также следственные мероприятия идут в квартирах журналистов, в том числе у главного редактора TUT.by Марины Болотовой и руководителей Hoster.by. Дверь в квартиру Болотовой выломана.
В сообщении TUT.by говорится, что телефоны редакции и главного офиса не отвечают, также недоступны сотрудники, которые были в помещениях в момент прихода силовиков. «Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены», — сообщается на сайте редакции. Там отмечается, что также сотрудники Департамента финансовых расследований Белоруссии пришли в региональные офисы издания и в редакцию связанного с ним проекта av.by.
TUT.by активно освещает протесты в Белоруссии, которые начались после выборов президента в 2020 году. Осенью прошлого года стало известно, что портал хотят лишить регистрации СМИ, спустя несколько дней Министерство информации приостановило регистрацию портала на три месяца, а в конце года лишило сайт статуса СМИ. Журналистка издания Екатерина Борисевич 2 марта 2021 года получила полгода лишения свободы.