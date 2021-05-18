Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву соблюдать обязательства в рамках Совета Европы

Члены Гражданского форума ЕС-Россия направили письмо комитету министров Совета Европы с призывом к России соблюдать международные обязательства.

Как сообщает DW, письмо адресовано министру иностранных дел ФРГ Хайко Масу и госминистру по делам Европы в МИД Германии Михаэлю Роту (Германия председательствует в СЕ с ноября 2020 года). В обращении говорится, что Россия должна признать свою ответственность в рамках членства в Совета Европы и отказаться от репрессий в отношении представителей гражданского общества.

Авторы обращения отмечают, что заключение Алексея Навального под стражу и приговор политику были нарушением вердикта ЕСПЧ, и это «высветило давнюю проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически неудобными». Они также пишут, что после заключения Навального под стражу в России последовала «лавина репрессий» в отношении правозащитников, журналистов и адвокатов. При этом, по мнению авторов письма, обращения Комиссара СЕ по правам человека и заявления Совета Европы по делу Навального ничего не дали.