«Магнит» договорился о покупке сети «Дикси»

Ритейлер «Магнит» объявил, что достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», под управлением которой находится 2 651 магазин в разных регионах России.

Цена сделки — 92,4 млрд руб., она еще подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, отметили в «Магните». Закрытие, которое запланировано на 31 августа зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой и выполнения ряда других условий.

Акции «Магнита» на этой новости в моменте дорожали на 4,4% и стоили 5369 рублей, это максимум за полтора месяца, замечает Forbes.