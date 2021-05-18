Илья Яшин решил пойти в Мосгордуму

Политик Илья Яшин объявил о решении участвовать в довыборах в Московскую городскую думу. Сейчас он является председателем Совета депутатов муниципального округа Красносельский Москвы и соответственно главой округа.

«Речь про округ N37, где прошлым летом скончался депутат. В сентябре будут довыборы. Округ объединяет районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района проспект Вернадского», — пояснил Яшин в Facebook.

Решение идти в городской, а не федеральный парламент он объяснил тем, что «действительно хочет работать в Мосгордуме и последовательно идет к этой цели».

На выборы Яшин намерен идти как независимый кандидат, для регистрации ему потребуется собрать 5223 подписи. Половину из них можно будет получить через электронную систему, что, по словам политика, значительно облегчит работу. В успешном сборе подписей он не сомневается.

При этом Яшин признал, что не знает, зарегистрируют ли его в качестве кандидата. «Как показал опыт 2019 года, даже идеальные подписи не гарантируют независимым кандидатам регистрацию на выборах. Но я рассчитываю, что после безумия на последних городских выборах команда Собянина провела работу над ошибками и не будет их повторять. Так или иначе: мой штаб готов добиваться регистрации всеми законными способами», — отметил он.

В довыборах по 37 округу участвует и Владимир Рыжков. В беседе с «МБХ медиа» он сказал, что они с Яшиным никак не обсуждали выдвижение. Рыжков отметил, что такая ситуация «конечно, разделит» голоса.

