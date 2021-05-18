В июне-июле митинги в Петербурге нужно будет согласовывать с ФСБ и МВД

Митинги, пикеты и другие акции в Петербурге в июне и июле будет необходимо согласовывать с силовиками — указ президента связан с проведением Евро‑2020, который перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса.

Как следует из документа, на который обратила внимание «Медиазона», Владимир Путин поручил создать межведомственный оперативный штаб, который будет заниматься организацией мероприятий во время Евро-2020. Штаб вместе с местными властями будет согласовывать «собрания, митинги, демонстрации, пикетирования и шествия, не связанные с проведением чемпионата Европы по футболу». Ограничения будут действовать со 2 июня по 12 июля. Руководить штабом будут первый замдиректора ФСБ Сергей Королев. В него будут входить заместители глав МВД, ФСБ, МИД, Минспорта, Минтранспорта, а также Нацгвардии, СВР, ФСО и других ведомств.

UEFA-2020 перенесли на 2021 год из-за коронавирусных ограничений. Чемпионат будет проходить с 11 июня по 11 июля. Аналогичный документ о согласовании митингов Путин подписывал в 2017 году перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 года и Кубка конфедераций.