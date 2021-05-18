Мэр Владивостока объявил об отставке после критики со стороны губернатора и полпреда

Олег Гуменюк объявил, что уходит с поста мэра Владивостока — перед этим в его адрес критика прозвучала из уст губернатора Приморья и полпреда президента в ДФО. В своем обращении Гуменюк заявил, что решение о его отставке принято «консолидировано» с полпредом Юрием Трутневым и губернатором Олегом Кожемяко.«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — написал он в Instagram.

Ранее, как сообщает «Интерфакс», Трутнев в беседе с губернатором Приморья Кожемяко сказал, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост: «Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему».

Кожемяко в свою очередь отметил, что жители недовольны работой главы города. «Работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть», — заявил он, добавив, что качественных изменений в облике города не произошло, несмотря на то, что Владивостоку выделяются значительные средства.

Олег Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока сроком на пять лет.