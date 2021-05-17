Роскомнадзор сообщил о прекращении замедления трафика Twitter на стационарных компьютерах

Модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации, поэтому Роскомнадзор решил не блокировать сервис, снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив при этом замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.

10 марта Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, пронаркотический контент, носящие суицидальный характер. С начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые ведомство тоже потребовало удалить. В результате модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. Руководство сервиса направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению.

«Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)», — отмечают в РКН.

В итоге РКН решил не блокировать Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах.

С 10 марта Роскомнадзор начал «первичное замедление скорости работы сервиса». Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента. Ограничения коснулись фото-, видео- и аудиоконтента. В конце апреля регулятор сообщил, что Twitter должен удалить всю запрещенную информацию до 15 мая, иначе сервис будет заблокирован. На тот момент соцсеть удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией.

