Close

Путин продлил срок службы Юрия Чайки до 2022 года

17.05.2021

Юрий Чайка будет работать полпредом по Северо-Кавказскому федеральному округу до 21 мая 2022 года. По действовавшим ране правилам он должен был бы уйти со службы в текущем году из-за достижения предельного возраста.

Указ о продлении срока, как сообщает РБК, подписал президент Владимир Путин. 21 мая 2020 года Чайке исполнится 70 лет, ранее это был максимальный возраст пребывания на гражданской службе.

24 марта Путин отменил возрастные ограничения для госслужащих, которых назначает он сам. По предыдущим правилам, на гражданской службе можно было находиться до 65 лет, документ позволил продлевать срок до 70 лет для руководителей, а в случае необходимости — и после достижения предельной планки.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.