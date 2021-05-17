Путин продлил срок службы Юрия Чайки до 2022 года

Юрий Чайка будет работать полпредом по Северо-Кавказскому федеральному округу до 21 мая 2022 года. По действовавшим ране правилам он должен был бы уйти со службы в текущем году из-за достижения предельного возраста.

Указ о продлении срока, как сообщает РБК, подписал президент Владимир Путин. 21 мая 2020 года Чайке исполнится 70 лет, ранее это был максимальный возраст пребывания на гражданской службе.

24 марта Путин отменил возрастные ограничения для госслужащих, которых назначает он сам. По предыдущим правилам, на гражданской службе можно было находиться до 65 лет, документ позволил продлевать срок до 70 лет для руководителей, а в случае необходимости — и после достижения предельной планки.