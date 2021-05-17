Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и спецтехнику против демонстрантов

В Белоруссии силовики смогут применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, гласит один из законов, подписанных президентом Александром Лукашенко. Как пишет TUT.BY, сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, боевой или спецтехники, применения или использования оружия. Силовики также смогут проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании.

Новые законы расширяют перечень лиц, которые могут рассчитывать на государственную защиту. Это касается чиновников, силовиков, судей и иных лиц — от журналистов до членов избирательных комиссий, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя госоргана об угрозе посягательства на их жизнь, здоровье или имущество. «Защищаемое лицо», а также его близкие могут рассчитывать на широкий спектр способов защиты — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если обеспечить его безопасность другими мерами нельзя.