Разлив нефтепродуктов дошел до еще одного района Коми

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу организации «Комитет спасения Печоры» Ивана Иванова. По его словам, загрязнение уже прошло 450 км от места аварии, загрязнены реки Колва, Уса и Печора. Экологи считают, что количество попавшего в воду и почву топлива может быть в несколько раз больше официально объявленных 100 тонн.
В Telegram-канале «Комитета спасения Печоры» сообщается, что жители поселка Мутный материк, который уже пострадал от разлива топлива, провели митинг. Около 20 человек собрались на берегу реки Печоры и записали обращение. Там говорится, что глава Коми Владимир Уйба облетел территорию аварии на вертолете и не стал общаться с населением, также жители выразили недовольство неустроенностью жизни в республике.
О разливе нефтепродуктов в районе реки Колвы в Ненецком автономном округе 12 мая сообщил глава НАО Юрий Бездудный. По данным МЧС, причиной стала утечка из нефтесборного коллектора в Ошском месторождении. Глава региона заявлял, что населенных пунктов рядом нет, но на следующий день в соседней республике Коми ввели режим ЧС. Отмечалось, что нефтепродукты сложно улавливать на воде из-за ледохода. В компании «Лукойл» сообщали, что в воду попало около 100 тонн нефтепродуктов. Экологи пишут, что реки, через которые идет загрязнение, имеют большое значение для отрасли рыбного хозяйства, кроме того, местные жители брали оттуда воду для хозяйства, питься и приготовления пищи.
Несмотря на то, что первые сообщения об утечке появились 12 мая, экологи говорят, что авария могла произойти гораздо раньше. Российское бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF) после анализа космических снимков сообщило, что первые признаки утечки видны уже 20 марта, затем они повторяются на снимках в различные даты апреля. По факту разлива возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Еще одна утечка топлива произошла на Таймыре. По данным МЧС, из проржавевшей емкости в почву в городе Дудинка Красноярского края вылилось около 200 л нефтепродуктов. Таймырская топливная компания, на территории которой это произошло, является дочерней структурой «Норникеля». Там утечку назвали незначительной и заявили, что из резервуара вылилось в 10 раз меньше топлива. В 2020 году у «Норникеля» произошла авария, которая стала крупнейшей в арктической зоне: под Норильском из емкости на одной из ТЭЦ компании разлилась 21 тыс. т дизтоплива. Ростехнадзор заявил, что неоднократно предупреждал о нарушениях и необходимости обработать резервуары от коррозии. За разлив компания заплатила рекордный штраф — 146 млрд рублей.