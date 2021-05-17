Власти Москвы отказали организаторам выставки к 100-летию Сахарова

Выставка в честь ученого и правозащитника «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» была запланирована на 21 мая. В заявлении на сайте «Эха Москвы» говорится, что организаторы собирались разместить фотографии и цитаты ученого на стендах на Чистопрудном бульваре. В конце марта мэрия сообщила, то готова предоставить конструкции для выставки, но 30 апреля пришел отказ.
«За несколько часов до конца рабочего дня и начала майских выходных нами был получен устный ответ: «контент не согласован». Официальное письмо с мотивированным решением не предоставлено до сих пор, и кем принято это решение неизвестно», — говорится в заявлении центра.
Ответа на просьбу объяснить отказ столичный департамент культуры также не предоставил. Как говорят в центре, 14 мая им объяснили в устном порядке, что фотоконструктивы понадобились для выставки в честь Дня победы и годовщины битвы под Москвой. Организаторы выставки назвали эту формулировку «неубедительной и постыдной».
«Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным», — говорится в заявлении. На сайте центра отмечается, что 21 марта в выставочной зале центра пройдет музыкальный фестиваль, посвященный всем политзаключенным.
* Сахаровский центр — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.