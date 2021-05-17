Больше половины москвичей не знают даты выборов в Госдуму

56% москвичей не знают, когда пройдут следующие выборы в Госдуму. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром»*. При этом порядка 21% респондентов уверены, что будут голосовать, 17%, склоняются к этому. 23% — еще не определились. 20% — уверены, что не будут голосовать, 17% — склоняются к тому, чтобы не голосовать.

За «Единую Россию» готовы проголосовать около 28% москвичей, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, за ЛДПР — 19%, за КПРФ — 12%, «Справедливую Россию — За правду» — 11%, за Яблоко — 8%. Около 6% готовы испортить бюллетень.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

