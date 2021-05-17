В Европарламенте подготовили рекомендации по отношениям с Россией

Проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией подготовил комитет Европарламента по международным делам. Документ содержит принципы, касающиеся как противодействия политике российских властей, так и поддержки гражданского общества в России, передает «Радио Свобода»*.

Первым принципом значится «сдерживание российской угрозы» — ЕС вместе с НАТО и другими партнерами должны противодействовать агрессивной политике России и оказывать на нее давление с целью «вернуть оккупированные территории» восточным соседям ЕС. В случае продолжения агрессивных действий Москвы — речь может пойти об отключении России от системы SWIFT. Также в документе говорится о возможном принятии мер для снижения зависимости от российских нефти и газа, «во всяком случае, пока президент Путин у власти».

Вторым принципом является борьба с российским влиянием и «гибридными угрозами» со стороны России в ЕС и соседних странах.

Третий принцип — «действия в защиту демократии», которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идет о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников.

Четвёртый принцип — это «действия в поддержку демократии». Предлагается, в частности, создать «Свободное российское телевидение» с круглосуточным вещанием для противодействия «пропаганде путинского режима». ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму в 2021 году, если они не пройдут честно.

Пятым принципом названа поддержка демократии в странах — соседях России, речь идет об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнерства «с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию».

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