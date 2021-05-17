В России хотят ужесточить ответственность за фейки в интернете

Глава СК Александр Бастрыкин хочет ужесточить ответственность за фейки в интернете. Он заявил об этом на международном молодежном юридическом форуме в Петербурге, пишет ТАСС.

Выступая на форуме, Бастрыкин заявил, что фейки в сети «наносят очень серьезный ущерб национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране». По его мнению, юристы должны обратить внимание на распространение ложной информации в интернете и бороться с ней «в том числе путем расследования и передачи в суд уголовных дел по этому виду преступлений».

Бастрыкин заявил, что в 2020 году СК направил в суд материалы по 58 уголовным делам по статьям о распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. Чтобы расширить ответственность, глава ведомства предложил внести в ст. 63 УК РФ обстоятельство, отягчающее наказание при «публичной демонстрации» ложных сведений в СМИ или в интернете.

«Имеется в виду самого различного рода демонстрация, которая наносит моральный, политический, имущественный вред», — заявил Бастрыкин, приведя в пример акцию «Бессмертный полк», когда на ее сайте публиковались фотографии нацистских преступников.