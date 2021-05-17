В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей разрешения на оружие

Новый законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования, вводит новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний будет определяться правительством, сообщил депутат Александр Хинштейн.

Согласно инициативе, медицинское освидетельствование при получении разрешения на оружие сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.

По словам Хинштейна, в случае реализации проекта «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок». «При успешном прохождении освидетельствования — формируется электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава. В свою очередь, Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру. Таким образом, человеку больше не надо носить справки из кабинета в кабинет: в ЛРР автоматически будут видеть его медицинское заключение», — пояснил он.

Предполагается также, что, если у владельца оружия уже после успешного медосвидетельствования выявились противопоказания (например, после ДТП обнаружились следы наркотиков), информация об этом также размещается в ГИС Минздрава и направляется в Росгвардию. После этого разрешение и лицензия на оружие приостанавливаются, а человек- обязан за 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. На это время — оружие у него изымается.