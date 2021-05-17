FT: состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Россия оказалась на первом месте в мире по состоянию миллиардеров относительно ВВП страны. На их долю приходится около 35% от внутреннего валового продукта, пишет на страницах The Financial Times аналитик Morgan Stanley Ручир Шарма, передает DW.

Второе место занимает Швеция — состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны, а третье осталось за Индией, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП.

В рейтинге все миллиардеры разбиты на три группы — «наследственные», «хорошие» и «плохие». Первые получили богатство от родственников, вторые заработали состояние в технологических отраслях, а последние — в неэкологичных или «потенциально коррупционных» секторах экономики. Россия оказалась на втором месте в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от «плохих» отраслей (почти 60%). Первое место по данному показателю занимает Мексика.

Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП имеют испанец Амансио Ортега ($77 млрд), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим ($63 млрд), владеющий холдингом Grupo Carso — по 5,3% от ВВП. Председатель совета директоров российской компании «Норникель» Алексей Мордашов обладает состоянием в $29 млрд, что составляет 1,7% ВВП России.