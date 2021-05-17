После слияния WarnerMedia и Discovery могут стать крупнейшей компанией потокового видео

Крупнейший медиа- и телекоммуникационный холдинг AT&T может 17 мая объявить о сделке по слиянию WarnerMedia с Discovery. В результате появится новая компания стоимостью в $150 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По их данным источников, ценные бумаги новой компании будут торговаться на бирже, а сама она — находиться в совместном владении акционеров AT&T и Discovery, передает Forbes. Сделка по слиянию укрепит позиции новой компании против конкурентов на рынке потокового видео Netflix и Disney.

Первым о переговорахAT&T и Discovery в воскресенье сообщило агентство Bloomberg. По его данным, новая сделка станет серьезным изменением в стратегии AT&T, которая в течение многих лет объединяла телекоммуникационные и медиа-активы. Через свое подразделение WarnerMedia AT&T владеет CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT и Warner Bros. Студия Discovery контролирует такие сети, как HGTV, Food Network, TLC и Animal Planet.