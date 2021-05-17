Генконсул США в Екатеринбурге покинет Россию

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу уедет из России. Об этом говорится на странице дипведомства в Facebook.

В прощальном обращении Сторроу говорится, что генконсульство в Екатеринбурге «в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы». Генконсул выразила надежду, что в скором времени ведомство возобновит работу на Урале.

Ранее в апреле генконсульство в Екатеринбурге приостановило выдачу виз и оказание услуг американским гражданам, как сообщалось, из-за ограничений в количестве российских виз для дипломатических работников США. 14 мая Москва включила США, а также Чехию в список недружественных стран. Теперь эти государства ограничены в праве нанимать для работы в дипведомствах граждан России и третьих стран.