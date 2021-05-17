Израиль и ХАМАС обменялись самыми мощными ударами

Авиация Израиля в ночь с воскресенья на понедельник нанесла самый массированный удар по позициям ХАМАС в секторе Газа с момента новой эскалации конфликта. Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на AP, в армии обороны Израиля заявили, что «поражают цели террористов в секторе Газа». Корреспондент Reuters сообщает о более чем 100 авиаударах за эту ночь. В результате конфликта погибли 197 палестинцев, среди которых 58 детей и 34 женщины.

Боевики ХАМАС также провели свой самый массированный обстрел с начала эскалации конфликта, выпустив ракеты по Ашкелону, Ашдоду, Нетивоту и другим городам в Израиле. Большая часть ракет была перехвачена. За неделю боевых действий погибли 10 жителей Израиля, включая двоих детей.

В воскресенье ООН призвала обе стороны конфликта прекратить огонь, но лидеры противостоящих сил не стремятся к перемирию: в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против ХАМАС продолжится «в полную силу».