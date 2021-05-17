«Ъ»: материалы по иску о признании организаций Навального экстремистскими засекретили из-за личных данных силовиков

UPD: Прокуратура дополнительно приобщила к делу шесть томов. После этого судья отложила заседание до 9 июня.

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В Мосгорсуде стартовал процесс по иску прокуратуры о признании экстремистскими организациями сети штабов Алексея Навального* и двух внесенных в реестр иностранных агентов НКО — Фонда борьбы с коррупцией** и Фонда защиты прав граждан**. Заседание закрытое, а как пишет «КоммерсантЪ», засекретили его из-за личных данных силовиков, обратившихся с исками о причиненном участниками митингов ущербе.

По версии прокуратуры, целью штабов и фондов было «создание условий» для изменения основ конституционного строя с использованием «сценария цветной революции», к тому же эти НКО осуществляли деятельность в России нежелательных иностранных и международных организаций.

В материалах есть списки людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм, нарушение закона о митингах и участие в деятельности нежелательной организации. Почти все обвинения в экстремизме основаны на комментариях, реже — на постах в соцсетях «опасного содержания» с «призывами к массовым беспорядкам» или «демонстрированием свастики».

*Штабы Навального — внесены в список организаций, причастных к экстремизму и терроризму.



** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.