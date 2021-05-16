Около МГУ задержали более 20 участников акции против закона о просветительской деятельности

Из нескольких сотен участников акции против закона о просветительской деятельности, которые собрались возле здания МГУ, полиция задержала более 20 человек. Мероприятие проводилось в формате встречи с депутатом Валерием Рашкиным, передает Znak.com. Ему вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Задержания начались после конфликта с провокатором в костюме Чебурашки. Среди задержанных оказался депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Положение о просветительской деятельности предполагает госрегулирование просветительских мероприятий, проводимых России. Инициаторы законопроекта, вызвавшего негативную реакцию научной общественности, обосновали стремлением ограничить влияние со стороны иностранных структур.

Разработанный Минпросвещения проект постановления о просветительской деятельности сделает невозможным приглашение для выступления с лекциями в России ведущих иностранных ученых, уверен президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«РАН не поддерживает этот закон, потому что он существенным образом затрудняет работу наших ученых как просветителей. Если вам для того, чтобы читать лекцию, нужно идти в наркодиспансер и брать справку, это отбивает охоту заниматься просветительством. И второй момент связан с зарубежными учеными <...> Допустим, мы нашли нобелевского лауреата, пригласили его приехать в страну прочитать лекцию, а ему надо будет получать согласование на то, что он будет говорить где-то здесь, то никто не приедет», - цитирует Сергеева ТАСС.