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Власти РФ отложили запрет на наем иностранных граждан в посольство США

14.05.2021

Власти России отложили запрет на прием иностранцев на работу в посольство США в Москве. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.

Там отмечается, что до 16 июля посольство на время возобновит оказание услуг для граждан США. Также там отмечается, что тем гражданам Штатов, у которых заканчивается виза, рекомендуется покинуть Россию до 15 июня.

23 апреля Владимир Путин подписал указ, ограничивающий наем на работу в дипведомства «недружественных стран». В связи с запретом на трудоустройство иностранцев посольство США в России сообщило, что планирует сократить штат на 75%, а затем приостановило оказание услуг.

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