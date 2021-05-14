С признанного иноагентом «Радио Свобода»* собираются взыскать 5 млн рублей

Судебные приставы открыли в отношении «Радио Свобода»* исполнительное производство на 5 млн рублей. Деньги собираются взыскать по 10 штрафам, назначенным судом.

«Интерфакс» сообщает, что приставы провели в московском офисе компании около двух часов и расспрашивали руководство об инвентаризации оборудования. В сообщении на сайте станции говорится, что работе редакции никто не препятствовал.

Ранее о визите в студию сообщил активист Алексей Миняйло, который пришел туда на эфир. Он сказал, что приставы описывают имущество. Позже стало известно, что сотрудники ФСПП ушли, не опечатав офис.

С начала года Роскомнадзор составил и направил в суд более 500 протоколов в отношении проектов «Радио Свобода»*. Причиной стало отсутствие маркировки о том, что это СМИ признано иностранным агентом. По уже вынесенным решениям сумма штрафов составляет уже 70 млн рублей. 13 мая суд из-за процессуальных ошибок отменил 140 штрафов. «Интерфакс» отмечает, что в банке данных ФСПП нет исполнительных производство в отношении компании.

* «Радио Свобода» — внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.