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Экс-сотрудник Генштаба Белоруссии получил 18 лет колонии за слив данных каналу NEXTA

14.05.2021

Суд приговорил бывшего сотрудника Генштаба Белоруссии Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в передаче информации Telegram-каналу NEXTA.

Суд вынес наказание по статье о госизмене, также военнослужащего лишили звания капитана. Euroradio сообщает, что Урада упоминали в фильме гостелеканала Белоруссии ОНТ «Манкурты». Там говорилось, что он на дежурстве сфотографировал секретное письмо от главы МВД министру обороны об использовании военных для разгона протестных акций, и передавал эту информацию Telegram-каналу NEXTA, поддерживающему оппозицию.

Дениса Урада задержали 16 марта. В обвинительном заключении говорится, что его действия «причинили существенный вред национальным интересам». Правозащитники признали мужчину политическим заключенным.

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