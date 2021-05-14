В московский офис признанного иноагентом «Радио Свобода»* пришли приставы

Судебные приставы нагрянули в московский офис «Радио Свобода» * , которое Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, и начали опись имущества. Об этом сообщил активист Алексей Миняйло.



«Только мы с Аллой Фроловой из «ОВД-Инфо» пришли на радио «Свобода» * говорить о репрессиях, как ворвались приставы и начали описывать имущество», — написал он в своем Telegram-канале.



«Дождь» сообщает, что приставы покинули студию, не опечатав ее.



Днем ранее московский суд отменил 140 штрафов в станции и его гендиректора Андрея Шарого. Взыскания были назначены по статье о нарушении закона об иностранных агентах, за отсутствие соответствующей маркировки. Причиной отмены стали нарушения в документации: протоколы должен был рассматривать вышестоящий суд, а не мировой судья. Еще 117 штрафов на общую сумму в 28,8 млн рублей остаются в силе.



Ранее московское отделение компании обратилось в ЕСПЧ с просьбой ввести мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении организации. Роскомнадзор составил в общей сложности 390 протоколов в отношении СМИ из-за отсутствия маркировки иноагента.



* «Радио Свобода» — внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

