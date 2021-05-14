Запрет иноагентам заниматься просвещением отправили на доработку

Правительство отправило на доработку положение о запрете иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью. Это произошло после общественных обсуждений, на которых документ получил 25 тыс. негативных оценок и только 70 положительных.

О том, что документ отправили дорабатывать, сообщила в Instagram глава отдела Минпросвещения Елена Сереброва, затем пост был удален. Как пишет «Новая газета», В положении говорится, что компании, организующие просветительский проект, не должны быть иностранными агентами. Кроме того, предполагалось, что желающие устроить лекцию или кинопросмотр должны иметь не менее двух лет опыта в «реализации общественно значимых инициатив» и не иметь судимостей.

В ходе общественного обсуждения комментаторы называли проект «бредовым», документ набрал 25 тыс. негативных оценок. 5 апреля Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, против которого ранее выступили научное, педагогическое и просветительское сообщества. Документ запрещает заниматься просвещением без контроля и одобрения властей.