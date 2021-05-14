Список СМИ-иноагетов пополнило издание VTimes

Минюст России внес портал VTimes* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Всего в списке теперь числится 20 средств массовой информации.

Издание VTimes* работает с 2020 года, его создали бывшие журналисты «Ведомостей», которые ушли с предыдущего места работы после смены собственника. Минюст сообщает, что администратором доменного имени ресурса «VTimes.io» является компания Stichting 2 Oktober, зарегистрированная в Нидерландах.

Ранее в список СМИ-иностранных агентов внесли издание «Медуза»*. Редакция сообщила, что после этого лишилась рекламных контрактов, ей пришлось отказаться от офисов, сократить зарплаты и отказаться от сотрудничества с внештатными авторами, а также открыть сбор пожертвований на свою работу.

СМИ-иноагент должно открыть в России свое представительство и маркировать каждое сообщение информацией о своем статусе.

* VTimes, «Медуза» — внесены в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.