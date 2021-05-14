Штрафы за раскрытие данных силовиков могут увеличить в 10 раз

Депутаты Госдумы предложили более чем в 10 раз поднять штрафы за раскрытие личных данных силовиков. Об этом говорится в проекте поправок, который уже прошел первое чтение.

Как пишет «Коммерсантъ», документ предлагает поднять штраф за разглашение информации с ограниченным доступом лицом, которое получило ее в связи с исполнением служебных обязанностей, с 1 тыс. рублей до 10 тыс. Ко второму чтению законопроект предложили дополнить новой статьей, которая будет наказывать за получение данных с ограниченным доступом вообще любым способом. Штраф за это составит до 10 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц. Также предлагается поднять наказание за нарушение конфиденциальности данных о «защищаемых лицах и их имуществе» с 500 рублей до 70 тыс. для граждан и до 300 тыс. для компаний, а также дисквалифицировать должностных лиц на срок до трех лет.

Еще одно предложение: ввести наказание за сбор и распространение данных сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни, а также их близких. Штраф для граждан может составить до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей (или дисквалификация), для ИП — до 200 тыс. рублей и для юрлиц — до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что он важен, так как сейчас «расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в интернете, сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов».

Многие громкие журналистские расследования последних лет связаны с информацией о перемещениях силовиков. В частности, расследования об отравлении Навального или о взрыве в чешской Врбетице основаны на данных о перелетах предполагаемых сотрудников ГРУ.