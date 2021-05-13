Марии Колесниковой предъявили обвинение

Члену Координационного совета белорусской оппозиции, одной из лидеров протеста в республике Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Ее будут судить по статьям о призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

TYT.BY пишет, что в общей сложности Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы. Днем ранее на странице Марии опубликовали выдержку из ее письма, где она говорит, что не жалеет о своем решении присоединиться к команде Виктора Бабарико на выборах президента Белоруссии.

«Обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений (например, раньше я никогда не вела стримы, не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг). Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации. Но самое главное чудо — это невероятные белорусы», — написала Колесникова.

Ранее окончательное обвинение предъявили еще одному члену Координационного совета Максиму Знаку. Его будут судить по тем же статьям.