Алексей Макаркин: Российские выборы на Донбассе

1. Сотни тысяч избирателей в Донецке и Луганске с российскими паспортами – это немало. Другое дело, как организовать логистику. Избирательные участки на Донбассе без согласия Украины (а Россия официально признает его украинской территорией) организовать нельзя. Можно заняться организованным привозом избирателей в Ростовскую область, но несмотря на трехдневное голосование, переместить такое количество людей (и вернуть обратно), невозможно. Подвоз может быть, но в значительно меньших масштабах, способных оказать влияние на результаты выборов не по стране в целом, а в конкретном округе, где от «Единой России» собирается баллотироваться председатель совета командиров «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай.

2. Соглашение о сотрудничестве СДД с «Единой России» прежде всего связано не с желанием расширить электорат партии, а со стремлением обеспечить управляемость политическими амбициями донбасских ветеранов, многие из которых разочарованы нынешним положением дел. Проект «Новороссия» не удался, ДНР и ЛНР не присоединены и не признаны, Украина не развалилась. В этой ситуации ставка делается на селективный подход, который облегчается расколом в ветеранском сообществе. Одна часть ветеранов (нелояльная) не допускается в электоральную политику – ставка делается на их маргинализацию (Игорь Стрелков). Другая часть (связанная с погибшим главой ДНР Александром Захарченко) интегрируется – с немалыми проблемами – в «Справедливую Россию» при помощи Захара Прилепина. Третья – самая лояльная, «бородаевская» - первоначально рассматривалась как политический партнер партии «Родина», но потом решили не плодить новых сущностей, тем более что перспектив у партии без Дмитрия Рогозина не было.

3. Демонстративные сигналы «Единой России» в отношении Донбасса адресованы не только внутренней аудитории. Большинство партийного электората весьма индифферентно настроено по отношению к донбасской теме – многие воспринимают ее в связи с дополнительными расходами, что не вызывает энтузиазма. А аудитории внешней – западным партнерам дается понять, что Россия Донбасс не бросит, хотя на государственном уровне не будет делать резких шагов. Но партия – это не государство. Еще в СССР карикатуры на зарубежных политиков публиковались в «Правде» - а когда те выражали недовольство, то их советские визави парировали ссылкой на политическую демократию. Вот если бы карикатура появилась в «Известиях», тогда можно было бы предъявить претензии к государству.

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