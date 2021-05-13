Золотов предложил запретить выдавать справки на оружие в частных клиниках

Необходимо запретить выдачу в частных медучреждениях справки для владения оружием, считает директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, документы должны предоставляться только в государственных структурах. Об этом он заявил на совещании президента с членами правительства, передает «Интерфакс».

По мнению Золотова также необходимо ужесточить правила для получения охотничьего билета, в частности — ввести практику прохождения учебных курсов. Как сообщает РБК, глава Росгвардии также предложил выдавать разрешение на полуавтоматическое оружие только тем, кто уже пять лет владел гладкоствольным; минимальный возраст для покупки гражданского оружия увеличить до 21 года.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где раньше учился. Владел оружием он на законных основаниях.