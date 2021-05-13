Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил новую голодовку

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку. Она уже вторая за два месяца и восьмая с начала его заключения.

На странице экс-чиновника в Facebook сообщается, что причиной голодовки стало то, что его отправили в штрафной изолятор на шесть суток. «За, якобы, невыход на завтрак, что опровергает запись видеорегистратора инспектора, закрывшего мне дверь», — говорится в заявлении. Шестун требует отменить водворение в ШИЗО и расследовать «преступную связь администрации ИК-6 и костяка «завхозов», кражу вещей и публичные угрозы, а также отменить его постановку на учет как склонного к побегу и освободить политзаключенных. В сообщении отмечается, что Шестуна каждые два часа снимают на видео, «даже в ночное время». Сейчас его содержат в холодной камере, не приносят письменные принадлежности.

В Telegram-канале «Дело Шестуна» говорится, что администрация колонии стравливает его и других заключенных, два «авторитета» при свидетелях угрожают ему расправой. «Всему отряду отключили горячую воду в душе «из-за Шестуна», стали закрывать комнату с телевизором, кухню и склад вещей (каптёрку)», — говорится там.

Прошлую голодовку Шестун объявил 25 марта после направления в карцер, спустя пять дней он ее прекратил после того, как в колонии исполнили все требования. Всего с начала заключения экс-глава Серпуховского района Подмосковья держал голодовку восемь раз.

В декабре 2020 года суд приговорил Александра Шестуна к 15 годам строгого режима по делу о мошенничестве, отмывании денег, незаконном предпринимательстве и получении взятки. Экс-чиновник называл свое дело сфабрикованным. За несколько месяцев до ареста Шестун записал видеообращение к Владимиру Путину, где рассказал, что его принуждают уйти в отставку под угрозой уголовного преследования и конфискации дома, а увольнения добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев. Давление в колонии Шестун связывает с публикациями в СМИ, где он рассказывал о нарушениях в колонии и угрозах.