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Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

13.05.2021

Авиакомпании нескольких стран отменяют полеты в Тель-Авив на фоне обострения ситуации между Израилем и сектором Газа. 

ТАСС сообщает, что «Аэрофлот» снял с расписания все рейсы в Израиль на 14 мая. Днем ранее перевозчик перенес полет в Тель-Авив на сутки. Reuters писал, что американские перевозчики United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines вовсе отменили полеты в Тель-Авив. Сколько продлится приостановка их полетов, неизвестно, перевозчики сообщили, что дадут пассажирам возможность перебронировать билеты. Также СМИ сообщают о приостановке полетов компаний Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил полеты. Прибывающие самолеты перенаправлялись в аэропорт Рамон на юге Израиля. 

Конфликт Израиля и Палестины возобновился в понедельник, после решения суда о выселении из квартала в Иерусалиме нескольких арабских семей.  Трое суток стороны ведут ракетные обстрелы, погибли в общей сложности свыше 50 человек, пострадали около 400.

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