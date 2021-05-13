Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

ТАСС сообщает, что «Аэрофлот» снял с расписания все рейсы в Израиль на 14 мая. Днем ранее перевозчик перенес полет в Тель-Авив на сутки. Reuters писал, что американские перевозчики United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines вовсе отменили полеты в Тель-Авив. Сколько продлится приостановка их полетов, неизвестно, перевозчики сообщили, что дадут пассажирам возможность перебронировать билеты. Также СМИ сообщают о приостановке полетов компаний Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил полеты. Прибывающие самолеты перенаправлялись в аэропорт Рамон на юге Израиля.
Конфликт Израиля и Палестины возобновился в понедельник, после решения суда о выселении из квартала в Иерусалиме нескольких арабских семей. Трое суток стороны ведут ракетные обстрелы, погибли в общей сложности свыше 50 человек, пострадали около 400.