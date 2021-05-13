Ройзману сократили срок до одних суток

UPD: Сегодня Евгений Ройзман выйдет на свободу. Свердловский облсуд сократил срок ареста до одинх суток по второму делу — об организации митинга 31 января.

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Свердловский областной суд сократил срок ареста Евгению Ройзману до одних суток по делу об организации митинга 21 апреля. Если такое же решение примет суд примет и второму аресту, то политик выйдет на свободу сегодня. Об этом сообщает Znak.com.

12 мая Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел три протокола в отношении Ройзмана. Судья назначил ему по девять суток ареста по двум делам об организации акций в поддержку Алексея Навального, а также 30 часов обязательных работ по статье об участии в шествии.



Адвокаты обжаловали эти решения, заявив, что в действиях политика нет состава административного правонарушения. Также они указали на чрезмерную суровость наказания.

