Леонид Волков предупредил о вспышке спонтанных протестов в России

Леонид Волков считает, что в России протесты могут возникнуть неожиданно, как в Тунисе в 2011 году, когда после народных волнений президент утратил власть.

«Следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да», — сказал соратник Алексея Навального в рамках виртуального «круглого стола», организованного Университетом Чикаго, передает «Голос Америки»*.

По словам Волкова, основания для продолжения протестов в России будут лишь усугубляться. Он отметил, в частности, что средний семейный доход в России снижается несколько лет подряд,

Волков также заявил, что с помощью «Умного голосования» на выборах в Госдуму возможно провести по одномандатным округам до 20% кандидатов, не принадлежащих к «Единой России». Это, по словам оппозиционера, станет для Владимира Путина и партии власти «большой катастрофой».

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