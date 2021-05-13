IT-компании с крупной аудиторией могут обязать открывать филиалы в России

Владельцев крупных иностранных IT-компаний с аудиторией свыше 500 тыс. человек в РФ могут обязать открывать филиалы в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Законопроект могут внести в Госдуму в ближайшее время. По нему, если компания откажется открывать российское отделение, ей запретят принимать платежи и распространять рекламу. Кроме того, компании запретят собирать и передавать за границу данные, а пользователям будут сообщать о нарушении ей закона.

Представительства на территории страны, по словам Хинштейна, должны будут «в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях».

Член ГД называет документ законопроектом о «приземлении». «К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае - создают «дочки», — пишет он в своем канале.