Четверть населения России можно отнести к малообеспеченным

Названное аналитиками количество россиян вдвое превышает число официально бедных (12,1% или 17,8 млн человек). По российским определениям к этой категории относятся те, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, который составляет сейчас 11,3 тыс. рублей.
Авторы исследования называют международную методологию более релевантным показателем, чем средний доход, так как последний часто завышается из-за заработков богатых граждан. В 2020 году медианный доход в России составлял 27 тыс. рублей, 60% от этой суммы — 16,2 тыс. Эксперты отмечают, что из-за разницы между регионами медианный доход от субъекта к субъекту различается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.