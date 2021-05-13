Bloomberg: В ЕС считают, что Россия стремится «интегрировать часть Украины»

В Евросоюзе утверждают, что Россия стремится постепенно интегрировать часть восточной Украины. Об этом говорится в документе, представленном Брюсселем странам-членам объединения, пишет агентство Bloomberg.

Издание пишет, что такое мнение подтверждается «организацией незаконных выборов и выдачей паспортов местным жителям». Такие шаги, говорится в документе, направлены «на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».

Европейская внешнеполитическая служба в ближайшее время подготовит доклад по этому вопросу и представит варианты, которые может предпринять ЕС для «повышения устойчивости Украины к российской агрессии». Речь, в частности, может идти об усилении поддержки в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, содействии в энергетической безопасности, усилении мер по отказу от российских паспортов, выданных жителям Донбасса и Крыма, а также возможном разрешении Украине участвовать в европейских проектах в области безопасности. Не исключено введение новых антироссийских санкций, это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

В еще одном документе, который цитирует Bloomberg, идет речь о просьбе властей Украины к Брюсселю о поддержке Киева для вступления в НАТО. Мнения европейских политиков на этот счет, пишет агентство, разделились. Некоторые из них говорят, что Киев предпринимает недостаточно мер по борьбе с коррупцией.