Доля берущих микрокредиты россиян достигла максимума за четыре года

Почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовыми организациями, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Как пишет РБК
, хотя доля должников МФО планомерно увеличивалась на протяжении последних лет, с четвертого квартала 2020 года рост ускорился.
Эксперты связывают это с двумя тенденциями. Во-первых, ставки микрозаймов снизились: банки и МФО борются за клиента, и разница между ними стирается. Во-вторых, в МФО из банков перетекают клиенты, у которых в пандемию снизился доход и качество кредитной дисциплины.