Военные Израиля подготовили план наземной операции в секторе Газа

Планы возможного наземного вторжения в сектор Газа будут представлены начальнику штаба армии обороны Израиля для утверждения в четверг. Официальный представитель ЦАХАЛХидаи Зильберман сказал, что планы разрабатываются и затем будут переданы на утверждение политическому руководству страны, пишет The Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля нанесла удар по государственным целям, банкам, а также высшим руководителям террористической организации, сообщил Зильберман. «Мы начали уничтожать правительственные объекты в секторе Газа, такие как центральные банки и здания внутренней безопасности. ХАМАС трещит, на организацию оказывается давление, даже со стороны населения Газы, которое теряет терпение и видит эти руины», — сказал он.

С начала операции было поражено более 650 целей, принадлежащих ХАМАС. В результате авиаудара израильских ВВС также были разрушены три высотных здания, и около 60 боевиков ХАМАС убиты, в том числе 10 старших командиров. По словам Зильбермана, все варианты остаются в силе, и перед возможной наземной операцией к границе были переброшены дополнительные наземные войска.

В среду вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль официально отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня.