Адвокаты обжаловали решение суда об аресте Ройзмана

Адвокаты обжаловали в Свердловском областном суде решение об аресте Евгения Ройзмана, которого накануне отправили в спецприемник на девять суток за твиты. Защита заявляет, что в действиях политика нет состава административного правонарушения.

«Фраза «надо выходить» относится лишь к личной гражданской позиции Ройзмана относительно событий 31.01.2021 и не содержит в себе призывов и агитации к принятию участия иных лиц в публичном мероприятии. Сам по себе факт известности Ройзмана и наличия большого количества подписчиков в соответствующей социальной сети не может подтверждать факт агитации и призыва к конкретному действию», — цитирует жалобу Znak.com.

Защита также отмечает, что наказание в виде ареста является «чрезмерно суровым».

Что касается второго ареста за «организацию несанкционированного шествия 21 апреля», то адвокаты указывают, что доказательствами в деле являются только ретвит Ройзманом поста третьего лица, где нет указания на месяц и год, когда проводится акция; твит Ройзмана без конкретного времени акции, а также твит Ройзмана без конкретного места шествия. Безусловными доказательствами вины это не является.

12 мая Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел три протоколав отношении Ройзмана. Судья назначил политику по 9 суток ареста по двум делам об организации акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также 30 часов обязательных работ по статье об участии в шествии.