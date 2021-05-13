Илон Маск «уронил» биткоин

Биткоин в ночь на четверг упал до самой низкой точки почти за три недели после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания по производству электромобилей прекратит принимать криптовалюту в качестве оплаты из-за экологических проблем. По данным CoinDesk 20, около 01:00 UTC в четверг цена биткойна упала с $54 800 до минимума в $46 294. С тех пор цены немного выросли, и крипта продается примерно за $50 500.

Маск объяснил приостановку приема платежей в биткоинах экологическими проблемами при майнинге. «Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоинов и транзакций, особенно угля, который имеет самые худшие выбросы, чем у любого другого топлива», — написал он, отметив, что компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. По его словам, возврат к использованию биткоинов возможен в случае перехода майнинга «на более устойчивую энергетику». Компания также рассматривает возможность использования тех криптовалют, которые используют менее 1% от энергии, которая тратится на транзакции биткоина.

В феврале Tesla сообщила в Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC), что купила биткоин на сумму $1,5 млрд, а в будущем может инвестировать еще больше в биткоин или другие криптовалюты, напоминает Forbes. Тогда же компания заявила, что начнет принимать биткоин в качестве оплаты за свою продукцию. Такая поддержка криптовалюты способствовала тому, что цены на нее очень сильно выросли.